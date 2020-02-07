Тимошенко и Кива играют на эмоциях: Фурса о популизме вокруг рынка земли

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения действует с 2001 года. Ряд партий еще во время предвыборной кампании обещали его отменить. Однако, когда дело доходит до голосования за законопроект, нардепы блокируют трибуну или устраивают стычки в Раде.

После первого чтения нардепы подали более четырех тысяч правок. Среди них есть правка по покупке земли иностранцами и иностранными компаниями.

Важно! Ограничение продажи земли в одни руки: каковы последствия для фермеров и агрохолдингов

Правка предусматривает, что иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу. Инвестиционный банкир Сергей Фурса в прямом эфире сказал, что не видит смысла в референдуме.

Я не вижу разницы в том, кто владеет полем, украинский дядя Вася или Джон Викторович, условно говоря. Какая разница? Это все равно кукурузное поле. Это не суверенитет этой страны,

– отметил Фурса.

Он отметил, что украинцев все чаще пугают иностранцами. Также Фурса пояснил, что существенной разницы между тем, какая компания владеет землей, нет. Однако иностранцы могут больше инвестировать и больше вкладывать в землю. Сергей Фурса заявил, что люди, которые выходят на референдум, голосуют в основном эмоциями, а не знаниями.

"Горожане не должны решать за людей, которые являются собственниками земли, что им делать с собственной землей. И апеллирование ко всем этим страхам – это эмоция. Юлия Владимировна и все эти Кивы держат страну за эту эмоцию и не дают стране развиваться", – добавил Сергей Фурса.

Какие основные правки внесли в законопроект о рынке земли

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.

Ограничения концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составил 200 тысяч гектаров.

Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.

Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.

Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.



В каких странах запрещено продавать земли сельскохозяйственного назначения / Инфографика 24 канала