Тимошенко і Кива грають на емоціях: Фурса про популізм довкола ринку землі

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення діє з 2001 року. Низка партій ще під час передвиборчої кампанії обіцяли його скасувати. Однак, коли діло доходить до голосування за законопроєкт, нардепи блокують трибуну чи влаштовують сутички у Раді.

Після першого читання нардепи подали понад чотири тисячі правок. Серед них є правка щодо купівлі землі іноземцями та іноземними компаніями.

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Правка передбачає, що іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання. Інвестиційний банкір Сергій Фурса у прямому ефірі сказав, що не бачить сенсу у референдумі.

Я не бачу різниці у тому, хто володіє полем, чи український дядя Вася, чи Джон Вікторович, умовно кажучи. Яка різниця? Це все одно кукурудзяне поле. Це не суверенітет цієї країни,

– наголосив Фурса.

Він зазначив, що українців все частіше лякають іноземцями. Також Фурса пояснив, що суттєвої різниці між тим, яка компанія володіє землею, немає. Однак іноземці можуть більше інвестувати й більше вкладати у землю. Сергій Фурса заявив, що люди, які виходять на референдум, голосують переважно емоціями, а не знаннями.

"Містяни не мають вирішувати за людей, які є власниками землі, що їм робити з власною землею. І апелювання до всіх цих страхів – це емоція. Юлія Володимирівна та всі ці Киви тримають країну за цю емоцію і не дають країні розвиватися", – додав Сергій Фурса.

Які основні правки внесли в законопроєкт про ринок землі

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.

Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі й покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.

Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.



У яких країнах заборонено продавати землі сільськогосподарського призначення / Інфографіка 24 каналу