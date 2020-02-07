01:12
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Тимошенко і Кива грають на емоціях: Фурса про популізм довкола ринку землі

      50 Читать новость на русском
      Інвестиційний банкір Сергій Фурса / 24 канал

      Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення діє з 2001 року. Низка партій ще під час передвиборчої кампанії обіцяли його скасувати. Однак, коли діло доходить до голосування за законопроєкт, нардепи блокують трибуну чи влаштовують сутички у Раді.

      Після першого читання нардепи подали понад чотири тисячі правок. Серед них є правка щодо купівлі землі іноземцями та іноземними компаніями. 

      Важливо! Обмеження продажу землі в одні руки: які наслідки для фермерів та агрохолдингів

      Правка передбачає, що іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання. Інвестиційний банкір Сергій Фурса у прямому ефірі сказав, що не бачить сенсу у референдумі.

      Я не бачу різниці у тому, хто володіє полем, чи український дядя Вася, чи Джон Вікторович, умовно кажучи. Яка різниця? Це все одно кукурудзяне поле. Це не суверенітет цієї країни,
      – наголосив Фурса. 

      Він зазначив, що українців все частіше лякають іноземцями. Також Фурса пояснив, що суттєвої різниці між тим, яка компанія володіє землею, немає. Однак іноземці можуть більше інвестувати й більше вкладати у землю. Сергій Фурса заявив, що люди, які виходять на референдум, голосують переважно емоціями, а не знаннями. 

      "Містяни не мають вирішувати за людей, які є власниками землі, що їм робити з власною землею. І апелювання до всіх цих страхів – це емоція. Юлія Володимирівна та всі ці Киви тримають країну за цю емоцію і не дають країні розвиватися", – додав Сергій Фурса.

      Які основні правки внесли в законопроєкт про ринок землі

      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
      • Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
      • Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі й покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
      • Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.


      У яких країнах заборонено продавати землі сільськогосподарського призначення / Інфографіка 24 каналу

      Рада вшанувала пам'ять Валентини Шевченко, яка виводила дітей на парад після вибуху на ЧАЕС
      6 лютого
      4795
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі Юлія Тимошенко - новини Ілля Кива
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      6 лютого , 22:38 Головні новини 6 лютого: сутички довкола ринку землі, як Дубілет рахував українців
      Ірина Кошанська 748
      6 лютого , 22:00 Час розірвати з минулим: я – за ринок землі!
      Дмитро Кулеба 405
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      1206
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      801
      6 лютого , 20:33 Від Мадуро до Путіна: топ сучасних світових диктаторів
      Анатолій Максимов 585
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук