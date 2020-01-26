Тимошенко никогда не критикует Медведчука, – Лещенко назвал план лидера "Батькивщины"
Единственное общее появление на публике Юлии Тимошенко с Виктором Медведчуком было в 2002 году в студии "Радио свобода". Тогда лидер "Батькивщины" была пламенным лидером оппозиции, а Медведчук воплощал режим Кучмы.
Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко. По его словам, тогда он работал журналистом и видел все собственными глазами.
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"Хотя во время эфира Тимошенко с Медведчуком немного поцапались, но это был, наверное, последний раз, когда они позволяли себе говорить неприятные вещи друг о друге", – пояснил он.
С тех пор много воды утекло – 19 лет – но не изменилось одно правило – Тимошенко никогда не критикует Медведчука. И сейчас это особенно заметно,
– сказал Лещенко.
По его словам, если проанализировать эфиры каналов Медведчука за несколько дней, то Тимошенко минимум три раза в неделю присутствует на площадках кума Путина: в один день – в эфире "112", в другой день – на NewsOne, в третий день – на канале ZIK .
Юлия Тимошенко на телеканале "112 Украина"
"Поэтому есть все основания говорить о новом-старом альянсе в украинской политике – это заговор Тимошенко и Медведчука с целью смены власти в Украине", – пояснил автор блога.
Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика":