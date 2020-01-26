Тимошенко ніколи не критикує Медведчука, – Лещенко назвав план лідерки "Батьківщини"

Єдина спільна поява на публіці Юлії Тимошенко з Віктором Медведчуком була у 2002 році в студії "Радіо свобода". Тоді лідерка "Батьківщини" була полум'яним лідером опозиції, а Медведчук втілював режим Кучми.

Про це в своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко. За його словами, тоді він працював журналістом і бачив все на власні очі.

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"Хоча під час ефіру Тимошенко з Медведчуком трохи поцапалися, але це був, напевно, останній раз, коли вони дозволяли собі говорити неприємні речі один про одного", – пояснив він.

З того часу багато води утекло – 19 років – але не змінилося одне правило – Тимошенко ніколи не критикує Медведчука. І зараз це особливо помітно,

– сказав Лещенко.

За його словами, якщо проаналізувати ефіри каналів Медведчука за кілька днів, то Тимошенко мінімум тричі на тиждень є присутньою на майданчиках кума Путіна: в один день – в ефірі "112", в інший день – на NewsOne, в третій день – на каналі ZIK.



Юлія Тимошенко на телеканалі "112 Україна"

"Тож є всі підстави говорити про новий-старий альянс в українській політиці – це змова Тимошенко і Медведчука з метою зміни влади в Україні",– пояснив автор блогу.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика":