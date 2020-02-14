Тимошенко сломала микрофон Разумкова в Раде: за сколько его отремонтировали

Микрофон, который в президиуме Верховной Рады сломала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, удалось починить. Его ремонт обошелся в 11, 5 тысяч гривен.

6 февраля во время столкновений в Раде, которые устроили нардепы иза-за обсуждения законороекта о рынке земли лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера Дмитрия Разумкова и даже ранила палец. Кроме того, она не давала председателю ВР занять свое место.

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Как сообщили в Аппарате Верховной Рады, народная избранница вывела из строя микрофонный пульт AKG. В нем она, в частности, сломала капсюль на гибкой ножке. Таким образом, он не подлежал ремонту и был непригодным к дальнейшему использованию, передает УНН .

Стоимость нового такого капсюля, согласно прайс-листам поставщиков, составляет 11 тысяч 550 гривен.