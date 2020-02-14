Тимошенко сломала микрофон Разумкова в Раде: за сколько его отремонтировали
Микрофон, который в президиуме Верховной Рады сломала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, удалось починить. Его ремонт обошелся в 11, 5 тысяч гривен.
6 февраля во время столкновений в Раде, которые устроили нардепы иза-за обсуждения законороекта о рынке земли лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера Дмитрия Разумкова и даже ранила палец. Кроме того, она не давала председателю ВР занять свое место.
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Как сообщили в Аппарате Верховной Рады, народная избранница вывела из строя микрофонный пульт AKG. В нем она, в частности, сломала капсюль на гибкой ножке. Таким образом, он не подлежал ремонту и был непригодным к дальнейшему использованию, передает УНН .
Стоимость нового такого капсюля, согласно прайс-листам поставщиков, составляет 11 тысяч 550 гривен.
За чьи средства был отремонтирован микрофон, неизвестно. Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что "Батькивщина" должна компенсировать все расходы. По его словам, с моральной точки зрения они должны выплатить компенсацию в десятикратном размере.
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