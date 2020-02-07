17:06
7 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов и 50 оттенков серого. Любимая игрушка Кирилла
      Вєсті Кремля
      23:07, 6 февраля
      Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
      Вєсті.UA
      20:28, 6 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Тимошенко сломала микрофон Разумкова: в "Слуге народа" требуют десятикратной компенсации

      188 Читати новину українською
      Тимошенко и микрофон сломала, и палец поранила / Соцсети Богдана Бортакова

      Во время бурного блокирования президиума парламента 6 февраля лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера. Кроме того, она не давала Разумкову занять свое место.

      Микрофон Тимошенко сломала во время перепалки с коллегами. Депутат даже ранила себе палец во время инцидента. О том, что лидер "Батькивщины" должна компенсировать причиненные убытки, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

      Что происходило в Раде: Нардепы снова устроили беспорядки в Раде из-за рынка земли: фото, видео

      Я считаю, что "Батькивщина" должна просто компенсировать все расходы... Тимошенко должна уплатить. Я считаю, что с моральной точки зрения они должны выплатить (компенсацию – 24 канал) в десятикратном размере,
      – заявил он.

      Арахамия также посоветовал консультантам Тимошенко объяснить, что такие действия не приведут к росту ее рейтингов.

      "Повреждать государственное имущество в собственных интересах – это то, что негативно будет влиять на ее уже несуществующий фактически рейтинг. При этом она еще сама себя добьет", – добавил политик.

      Почему в Верховной Раде были столкновения:

      • Из-за законопроекта о рынке земли. Правки к нему продолжают рассматривать во втором чтении.
      • В законодательную инициативу внесли более 4 тысяч правок.
      • Работу Рады все время срывают фракции "Батькивщины" и ОПЗЖ. Так, 6 февраля они блокировали президиум и не давали спикеру Разумкову вести заседание.
      В УДО опровергли информацию о вооруженном мужчине в Раде: детали и фото
      сегодня
      2678
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Верховная Рада ВО Батькивщина Слуга народа Давид Арахамия Юлия Тимошенко - новости Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Субсидии не решат всех проблем украинцев, или Как сделать людей богаче
      Юрій Вітренко 9
      сегодня , 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
      Олександр Бевза 56
      4 февраля , 15:23 Акции техкомпаний растут: стоит ли ждать нового "экономического пузыря"
      108
      сегодня , 15:36 Российские спецназовцы воюют на Донбассе: резонансные фотодоказательства
      Михайло Макарук 96
      сегодня , 15:00 Вызовы нового десятилетия: как Украине вернуть территории и победить Кремль
      Юрій Шуліпа 192
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук