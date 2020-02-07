Тимошенко сломала микрофон Разумкова: в "Слуге народа" требуют десятикратной компенсации

Во время бурного блокирования президиума парламента 6 февраля лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера. Кроме того, она не давала Разумкову занять свое место.

Микрофон Тимошенко сломала во время перепалки с коллегами. Депутат даже ранила себе палец во время инцидента. О том, что лидер "Батькивщины" должна компенсировать причиненные убытки, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Я считаю, что "Батькивщина" должна просто компенсировать все расходы... Тимошенко должна уплатить. Я считаю, что с моральной точки зрения они должны выплатить (компенсацию – 24 канал) в десятикратном размере,

– заявил он.

Арахамия также посоветовал консультантам Тимошенко объяснить, что такие действия не приведут к росту ее рейтингов.

"Повреждать государственное имущество в собственных интересах – это то, что негативно будет влиять на ее уже несуществующий фактически рейтинг. При этом она еще сама себя добьет", – добавил политик.

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