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      Тимошенко зламала мікрофон Разумкова: у "Слузі народу" вимагають десятикратної компенсації

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      Тимошенко і мікрофон зламала, і палець поранила / соцмережі Богдана Бортакова

      Під час бурхливого блокування президії парламенту 6 лютого лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зламала мікрофон спікера. Окрім того, вона не давала Разумкову зайняти своє місце.

      Мікрофон Тимошенко зламала під час перепалки з колегами. Парламентарка навіть поранила собі пальця під час інциденту. Про те, що лідерка "Батьківщини" повинна компенсувати завдані збитки заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах Верховної Ради.

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      Я вважаю, що "Батьківщина" повинна просто компенсувати всі витрати… Тимошенко повинна сплатити. Я вважаю, що з моральної точки зору вони повинні сплатити (компенсацію – 24 канал) у десятикратному розмірі,
      – заявив він.

      Арахамія також порадив консультантам Тимошенко пояснити, що такі дії не призведуть до росту її рейтингів.

      "Пошкоджувати державне майно у власних інтересах – це те, що негативно впливатиме на її, вже неіснуючий фактично рейтинг. При цьому вона ще сама себе доб’є", – додав політик.

      Чому у Верховній Раді були сутички:

      • Через законопроєкт про ринок землі. Правки до нього продовжують розглядати у другому читанні.
      • До законодавчої ініціативи внесли понад 4 тисячі правок.
      • Роботу Ради увесь час зривають фракції "Батьківщини" та ОПЗЖ. Так, 6 лютого вони блокували президію та не давали спікеру Разумкову вести засідання.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Курйозні новини Новини політики Верховна Рада Юлія Тимошенко - новини Давид Арахамія Слуга народу ВО Батьківщина Ринок землі
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