Тимошенко зламала мікрофон Разумкова: у "Слузі народу" вимагають десятикратної компенсації

Під час бурхливого блокування президії парламенту 6 лютого лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зламала мікрофон спікера. Окрім того, вона не давала Разумкову зайняти своє місце.

Мікрофон Тимошенко зламала під час перепалки з колегами. Парламентарка навіть поранила собі пальця під час інциденту. Про те, що лідерка "Батьківщини" повинна компенсувати завдані збитки заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах Верховної Ради.

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Я вважаю, що "Батьківщина" повинна просто компенсувати всі витрати… Тимошенко повинна сплатити. Я вважаю, що з моральної точки зору вони повинні сплатити (компенсацію – 24 канал) у десятикратному розмірі,

– заявив він.

Арахамія також порадив консультантам Тимошенко пояснити, що такі дії не призведуть до росту її рейтингів.

"Пошкоджувати державне майно у власних інтересах – це те, що негативно впливатиме на її, вже неіснуючий фактично рейтинг. При цьому вона ще сама себе доб’є", – додав політик.

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