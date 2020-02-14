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      Тимошенко зламала мікрофон Разумкова в Раді: за скільки його відремонтували

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      Ремонт мікрофону Разумкова, який у Раді зламала Тимошенко, обійшовся в 11,5 тисяч гривень

      Мікрофон, який у президії Верховної Ради зламала лідерки "Батьківщини" Юлія Тимошенко, вдалося полагодити. Його ремонт обійшовся в 11,5 тисяч гривень.

      6 лютого під час сутичок у Раді, які влаштували нардепи через обговорення законороєкту про ринок землі лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зламала мікрофон спікера Дмитра Разумкова та навіть поранила палець. Окрім того, вона не давала голові ВР зайняти своє місце.

      До теми! Нардепи знову влаштували сутички в Раді через ринок землі: фото, відео

      Як повідомили в Апараті Верховної Ради, народна обраниця вивела з ладу мікрофонний пульт AKG. У ньому вона, зокрема, зламала капсуль на гнучкій ніжці. Таким чином, він не підлягав ремонту та був не придатним до подальшого використання, передає УНН.

      Вартість нового такого капсуля, згідно з прайс-листами постачальників, становить 11 тисяч 550 гривень.

      За чиї кошти було відремонтовано мікрофон, невідомо. Раніше лідер фракції "Слуга народу" наголошував, що "Батьківщина" повинна компенсувати всі витрати. За його словами, з моральної точки зору вони повинні сплатити компенсацію у десятикратному розмірі. 

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      13 лютого
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Гроші ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини Верховна Рада Новини України Новини політики
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