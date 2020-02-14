Тимошенко зламала мікрофон Разумкова в Раді: за скільки його відремонтували

Мікрофон, який у президії Верховної Ради зламала лідерки "Батьківщини" Юлія Тимошенко, вдалося полагодити. Його ремонт обійшовся в 11,5 тисяч гривень.

6 лютого під час сутичок у Раді, які влаштували нардепи через обговорення законороєкту про ринок землі лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зламала мікрофон спікера Дмитра Разумкова та навіть поранила палець. Окрім того, вона не давала голові ВР зайняти своє місце.

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Як повідомили в Апараті Верховної Ради, народна обраниця вивела з ладу мікрофонний пульт AKG. У ньому вона, зокрема, зламала капсуль на гнучкій ніжці. Таким чином, він не підлягав ремонту та був не придатним до подальшого використання, передає УНН.

Вартість нового такого капсуля, згідно з прайс-листами постачальників, становить 11 тисяч 550 гривень.

За чиї кошти було відремонтовано мікрофон, невідомо. Раніше лідер фракції "Слуга народу" наголошував, що "Батьківщина" повинна компенсувати всі витрати. За його словами, з моральної точки зору вони повинні сплатити компенсацію у десятикратному розмірі.