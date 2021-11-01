О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 30 октября – узнайте в программе.

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Критическая ситуация с COVID-19 в России

Россия наконец вошла в пятерку мировых лидеров. Вот, правда, не в экономике, а в количествах больных COVID-19. Число новых зараженных за сутки достигло максимальной отметки – подтверждено более 40 тысяч новых случаев. Из них только в Москве более 8 тысяч. Смертность также зашкаливает, за сутки в стране умирает около тысячи человек.

Крым баррикадируется от российских туристов

Оккупированный украинский Крым ощутил на себе прелести "лучшей в мире" медицины. Там уже просто некуда складывать трупы. На фоне этого, оккупационная администрация закрыла въезд и выезд из Севастополя для людей без COVID-сертификатов. Город окружили блок-постами.

Таким образом там планируют защититься от туристов с материка, нашествие которых ожидают уже в ближайшее время. Поскольку с 28 октября по 7 ноября в России начал действовать так называемый режим нерабочих дней, которые россияне, конечно, восприняли, как внеочередной отпуск.

Бутылки из-под минералки, как часть медицинского прибора

Из-за банальной нехватки медицинского оборудования вместо банок системы Боброва (части системы подачи кислорода) в Иркутской области используют обычные пластиковые бутылки.

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Аппарат Боброва, хоть и работает, впрочем, относительно коэффициента полезного действия есть вопросы. Девайс разработали в конце XIX века, и его золотое время пришлось где-то на период Второй мировой войны. В XXI веке его в медучреждениях уже не используют.

Переодевался во врача, чтобы ухаживать за бабушкой

У жителя Томска заболела бабушка. Пожилая женщина была в тяжелом состоянии и подключена к кислороду. Родственников к ней не пускали, но соседка по палате рассказала, что старушке не то, что не меняют повязки и подгузники – ее даже не кормят.

Тогда внук решил ухаживать за ней самостоятельно. Состояние женщины было ужасное. Впрочем, его раскрыли и выгнали из больницы. Когда он обратился в следственный комитет – от него просто отмахнулись бюрократическими отговорками.

Выпуск программы "Типичный русский мир" за 30 октября: смотрите видео

Закипело от культуры

В России пожаловались в следственный комитет на картину "Живые и мертвые" художника Кирилла Миллера, которая висит в питерской галерее "Свиное рыло". Правда, там ее назвали "Нетленный полк-2". Некоторых это разозлило и в следственный комитет полетели заявления. Художник, почуяв неладное, сразу "упал на мороз".

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Хайпанул на искусстве

Блогер и путешественник Кирилл Смородин повесил в Эрмитаже на стене Военной галереи 1812 года свой портрет. На картине он в парадном мундире и в красной вязаной шапке. Люди подходили, разглядывали и ничего особо не говорили. После того, как работники музея заметили – картину сразу же сняли.

Однако, на этом конфликт не иссяк. Недовольные поступком начали травить блогера в соцсети, а Эрмитаж подал заявление на парня в петербургскую прокуратуру.

Любовались дракой

В башкирском городе Стерлитамак между не очень трезвыми мужчинами завязался разговор на повышенных тонах, который перерос в драку. На вызов приехали росгвардейцы, чтобы уладить конфликт.

Однако вместо того, чтобы разнять драку – просто зачарованно смотрели и, кажется, не решались прервать этот процесс духовного единения. Компания продолжала жестоко избивать мужчину, пока их не остановил случайный прохожий.

Российская полиция наваляла пенсионеркам

В одном из российских двориков сквер, превратили в площадку для мусорных баков. Из-за этого на протест вышли пенсионерки. Тут вмешалась полиция и победила стариков. В результате, свежевысаженные деревья бульдозеры сравняли с землей, а бабушки разошлись по домам.

Нет в этом мире ничего мощнее бабушки-вахтерши

В России из-за частых обстрелов в школах решили "поднатаскать" местных охранников и администрацию учебных заведений на случай "колумбайнов". Поэтому, в одной из сельских школ Чувашии провели неожиданное обучение, о котором никого не предупредили. По сценарию, вооруженный человек ворвался в школу.

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Впрочем, есть ли что-то в этой вселенной мощнее, чем бабушка-вахтерша? Сработала тревожная кнопка. Пока учителя и ученики прятались в классах, пожилая женщина, увидев автомат, бросилась на условного стрелка, скрутила его и обезоружила. На все ей понадобилось меньше, чем 4 минуты.

Если бы восстание машин начиналось с России – оно бы там и завершилось

В России мужчина не поладил с домофоном, который не пускал его домой. Он решил зарезать его ножом. Старался, воевал, как мог, но забыл нюанс, что это просто металлическая дверь.

Волна гноя как аромат пробуждения на России

На днях жители двора многоэтажки места Урай в Ханты-Мансийском округе проснулись от запаха навоза. Местные коммунальщики перепутали и вместо торфа, закатали детскую площадку удобрением. По привычке, коммунальщики сделали это утром, пока все спят. От того русского духа народ проснулся и начал жаловаться. Площадку, в конце концов, пересыпали торфом.

Гомофобский хейт из-за цветной коровы

В Калуге местный производитель колбасы и других мясных прелестей решил обустроить общественное пространство возле предприятия. Делал все в модном и современном стиле, поэтому и старую статую коровы с теленком раскрасили в модную цветную полигонию. В итоге, контору завалили гомофобским хейтом.

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