Про інші події, які відбулися у Росії станом на 30 жовтня – дізнайтесь у програмі.

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Критична ситуація з COVID-19 в Росії

Росія нарешті увійшла у п'ятірку світових лідерів. От, щоправда, не в економіці, а у кількостях хворих на COVID-19. Число нових заражених за добу досягло максимальної позначки – підтверджено більше ніж 40 тисяч нових випадків. З них тільки в Москві більше ніж 8 тисяч. Смертність також зашкалює – за добу в країні помирає близько тисячі людей.

Крим барикадується від російських туристів

Окупований український Крим відчув на собі принади "найкращої у світі" медицини. Там вже просто нема куди складати трупи. На тлі цього, окупаційна адміністрація закрила в'їзд і виїзд з Севастополя для людей без COVID-сертифікатів. Місто оточили блок-постами.

У такий спосіб там планують захиститись від туристів з материка, навалу яких очікують вже найближчим часом. Оскільки з 28 жовтня до 7 листопада в Росії почав діяти так званий режим неробочих днів, які росіяни, звісно, сприйняли, як позачергову відпустку.

Пляшки з-під мінералки, як частина медичного приладу

Через банальний брак медичного обладнання замість банок системи Боброва (частини системи подачі кисню) в Іркутській області використовують звичайні пластикові пляшки.

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Апарат Боброва, хоч і працює, втім, щодо коефіцієнта корисної дії є питання. Девайс розробили в кінці XIX століття, і його золотий час припав десь на період Другої світової війни. У XXI столітті його у медзакладах вже не використовують.

Переодягався в лікаря, щоб доглядати бабусю

У мешканця Томська захворіла бабуся. Літня жінка була у важкому стані й під'єднана до кисню. Родичів до неї не пускали, але сусідка по палаті розповіла, що старенькій не те, що не міняють пов'язки й підгузки – її навіть не годують.

Тоді онук вирішив доглядати за нею самотужки. Стан жінки був жахливий. Втім, його розкрили та вигнали з лікарні. Коли він звернувся у слідчий комітет – від нього просто відмахнулись бюрократичними відмовками.

Випуск програми "Тіпічний рускій мір" за 30 жовтня: дивіться відео

Запалало від культури

У Росії поскаржились до слідчого комітету на картину "Живі та мертві" художника Кирила Міллера, яка висить у пітерській галереї "Свиное рыло". Щоправда, там її назвали "Нетленный полк-2". Від цього у декого запалало і в слідчий комітет полетіли заяви. Художник, відчувши недобре, одразу "впав на мороз".

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Хайпанув на мистецтві

Блогер і мандрівник Кирил Смородін повісив в Ермітажі на стіні Військової галереї 1812 року свій портрет. На картині він в парадному мундирі та у червоній в'язаній шапці. Люди підходили, роздивлялись і нічого особливо не казали. Після того, як працівники музею помітили – картину одразу ж зняли.

Однак, на цьому конфлікт не вичерпався. Незадоволені вчинком почали цькувати блогера у соцмережі, а Ермітаж подав заяву на хлопця до петербурзької прокуратури.

Милувались бійкою

У башкирському місті Стерлітамак між не дуже тверезими чоловіками зав'язалась розмова на підвищених тонах, яка переросла у бійку. На виклик приїхали росгвардійці, аби залагодити конфлікт.

Проте замість того, аби роздійняти бійку – просто зачаровано дивились і, здається, не наважувались перервати цей процес духовного єднання. Компанія продовжувала жорстоко бити чоловіка, доки їх не зупинив випадковий перехожий.

Російська поліція наваляла пенсіонеркам

У одному з російських двориків сквер, перетворили на майданчик для сміттєвих баків. Через це на протест вийшли пенсіонерки. Тут втрутилась поліція і перемогла стареньких. У результаті, свіжовисаджені дерева бульдозери зрівняли з землею, а бабусі розійшлись по домівках.

Нема у цьому світі нічого потужнішого за бабусю-вахтершу

У Росії через часті обстріли у школах вирішили "піднатаскати" місцевих охоронців і адміністрацію навчальних закладів на випадок "колумбайнів". Тож, в одній із сільських шкіл Чувашії провели несподіване навчання, про яке нікого не попередили. За сценарієм, озброєна людина увірвалась у школу.

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Втім, чи є щось у цьому всесвіті потужніше, за бабусю-вахтершу? Спрацювала тривожна кнопка. Доки вчителі та учні ховались у класах, літня жінка, побачивши автомат, кинулась на умовного стрільця, скрутила його та обеззброїла. На все їй знадобилось менше, ніж 4 хвилини.

Як би повстання машин починалось з Росії – воно б там і завершилось

У Росії чоловік не порозумівся з домофоном, який не пускав його додому. Він вирішив зарізати його ножем. Старався, воював, як міг, але забув нюанс, що це просто металеві двері.

Хвиля гною як аромат пробудження на Росії

Днями мешканці двора багатоповерхівки міста Урай у Ханти-Мансійському окрузі прокинулись від запаху гною. Місцеві комунальники переплутали і, замість торфу, закатали дитячий майданчик добривом. За звичкою, комунальники зробили це зранку, доки всі сплять. Від того руського духу народ прокинувся і почав скаржитись. Майданчик, зрештою, пересипали торфом.

Гомофобський хейт через кольорову корову

У Калузі місцевий виробник ковбаси та інших м'ясних принад вирішив облаштувати громадський простір біля підприємства. Робив усе в модному і сучасному стилі, тож і стару статую корови з телям розфарбували у модну кольорову полігонію. У підсумку, контору завалили гомофобським хейтом.

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