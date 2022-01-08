Типичный русский мир. Лучшее: Путин приказал "Почте России" продавать алкоголь

"Почта России" уже летом 2022 года сможет попробовать онлайн-продажи вина. Мол, такое поручение дал сам Владимир Путин.

О других событиях, которые произошли в России – узнайте в итоговой программе.

К теме Разбиваем надежды: "Почта России" вместо подарка доставила кучку мусора

Резня из-за депрессии

В Пермском крае школьник напал на учительницу с ножом. Подросток успел ударить педагога ножом в шею. Более того, с собой у него еще и был мачете. По предварительной информации, приступ случился из-за плохих оценок и депрессии.

Заключенные вместо мигрантов

В Русской службе по наказаниям решили, что стоит вернуть принудительный труд заключенных. Мол, стоит "активнее использовать работу политзаключенных на стройках" вместо трудовых мигрантов.

Пистолет в портфеле

Ученица 6 класса челябинской гимназии пришла в школу с пистолетом. Школьница периодически дралась со сверстниками и даже угрожала ножом. Одноклассники сразу, как только заметили оружие, сообщили родителям, которые и вызвали полицию.

Пизанская башня по-русски

В Чите житель аварийного дома обратился в местные органы с проблемой сильного наклона. Даже сделал соответствующее фото. На это ему ответили, что проблема бокового наклона в "заваленном горизонте" на фото.

Виновата учительница

Третьеклассник одной из таганрогских школ пообещал заняться сексом с учительницей во время контрольной работы. Школьник это сказал прямо перед педагогом. Мама парня сказала, что "учительница сама виновата в неуважении".

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