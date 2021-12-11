Типичный русский мир: в Москве мужчина хотел прибить себя к Красной площади

В Москве 24-летний мужчина пытался прибить себя к Красной площади. Оказалось, что он проводил "обряд со сверхъестественными силами" и духи приказали ему прибить гениталии к мостовой.

О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 11 декабря – узнайте в программе.

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Россиянин устроил стрельбу из-за маски

Антивакцинаторское движение в России выходит на новый уровень. На этот раз в Москве арестовали мужчину, устроившего стрельбу с жертвами. Во время задержания стрелок кричал о "мировом заговоре и вымышленной пандемии". На допросе он подтвердил, что открыл огонь из-за того, что его попросили надеть маску.

В Дагестане отмазали от убийства сына экс-судьи

В Дагестане сын экс-судьи, убивший жену, остался на свободе. Следствие вели его бывшие коллеги, в конце концов об истинном приговоре даже не говорилось.

"Невидимые" часы российского чиновника

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел встречу с мэром Грозного, после чего в инстаграме опубликовал фото. Снимки появились и на сайте грозненской администрации, однако заметили существенную разницу – на руке Логвиненко видны дорогие часы, которых не было на таком же снимке в его инстаграме.

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"Калашников" и кража дизайна оружия

Концерн "Калашников" обвинили в краже дизайна дробовика в инди-студии. В то же время компания все отрицает.

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