О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 12 ноября – узнайте в программе.

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Голод в России

В России проблема с поставками продуктов на Дальнем Востоке. В отдаленных селениях Камчатки с прилавков даже исчез хлеб. Продовольственный кризис разрастается и затрагивает все новые города и регионы. На голодном пайке сейчас почти вся Чукотка.

Дело в том, что контейнеры с продуктами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли в портах Приморья. Это произошло из-за того, что Китай резко увеличил транзит своих товаров через Россию.

Взятка за войну

На Сахалине осудили более 30 военных, пытавшихся за взятки попасть на войну в Сирию. Занимался всем этим местный военный юрист, который собирал деньги в воинских частях и обещал "договориться".

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"Очередь" на скорую

В Югре ехала реанимационная скорая. На выезде со двора столкнулась с принципиальной россиянкой, которая решила, что ей надо больше и пропускать медиков не стала. Водитель скорой, очевидно, тоже решил не спешить, поэтому на место пришлось вызвать правоохранителей.

Наказание за насилие в тюрьме

В России наказали виновников издевательств и изнасилований шваброй в тюрьме. Всего возбудили 5 уголовных дел, со службы уволили 18 сотрудников тюрьмы. В то же время 11 человек привлекли к строжайшей дисциплинарной ответственности

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Выпуск программы "Типичный русский мир" за 12 ноября: смотрите видео