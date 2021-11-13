Про інші події, які відбулися у Росії станом на 12 листопада – дізнайтесь у програмі.

До теми Незабаром світ дізнається, чим пахне Росія

Голод у Росії

У Росії проблема із постачанням продуктів на Далекому Сході. У віддалених селищах Камчатки з прилавків навіть зник хліб. Продовольча криза розростається і зачіпає все нові міста і регіони. На голодному пайку зараз майже вся Чукотка.

Справа в тому, що контейнери з продуктами для Сахаліну, Чукотки, Камчатки та Магаданської області застрягли у портах Примор'я. Це сталось через те, що Китай різко збільшив транзит своїх товарів через Росію.

Хабар за війну

На Сахаліні засудили понад 30 військових, які намагалися за хабарі потрапити на війну до Сирії. Займався всім цим місцевий військовий юрист, який збирав гроші у військових частинах і обіцяв "домовитись".

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"Черга" на швидку

В Югрі їхала реанімаційна швидка. На виїзді з двору зіткнулась із принциповою росіянкою, яка вирішила, що їй треба більше і пропускати медиків не стала. Водій швидкої, вочевидь, теж вирішив не поспішати, тож на місце довелось викликати правоохоронців.

Покарання за насильтво у тюрмі

У Росії покарали винуватців знущань та зґвалтувань шваброю у тюрмі. Загалом порушили 5 кримінальних справ, зі служби звільнили 18 співробітників в'язниці. Водночас 11 осіб притягнули до найсуворішої дисциплінарної відповідальності

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