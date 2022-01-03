О других событиях, которые произошли в России – узнайте в итоговой программе.

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Пенсионерка разрезала живот

90-летняя пенсионерка в России в отчаянии решилась сама сделать себе операцию, оставив предсмертную записку. Она жаловалась на боль в животе, но ее не положили в больницу из-за положительного ПЦР-теста.

Труп в багажнике

Несколько россиян в состоянии сильного алкогольного опьянения совершили ДТП, сразу после аварии мужчины пытались скрыться с места событий в лесу. В багажнике авто полиция нашла тело зарезанного мужчины и лопаты.

Мужчина ползал по больнице

В Оренбургской области инвалид-колясочник полз к врачу на четвереньках. В сети появился видеоролик, на котором мужчина в больнице передвигается на коленях без коляски и сопровождения медицинского персонала.

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Платное место в морге

В российском городе работники морга умышленно уничтожали тела умерших, чтобы получить деньги от родственников. Люди, которые отказывались платить почти 13 тысяч рублей за хранение тела, получали тела своих родных с признаками разложения.

"Отремонтировал" остановку

Фотоотчетом о проделанной работе на своей странице в инстаграме поделился депутат городской Думы Нижневартовска Павел Елин. По его поручению, вместо стекла в окне на остановке туда установили фанеру.

Освобождение Новосельской

Главу так называемого Минкульта временно оккупированного Крыма Арину Новосельскую задержали за получение взятки в размере 25 миллионов рублей. Она якобы получила деньги во время строительства детского центра искусства.

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Свобода слова в России

Российские СМИ провели опрос, сталкивались ли с нарушением своих прав. Согласно им, треть россиян (32%) за последние 5 лет ответили "да", две трети (65%) не сталкивались. При этом чаще всего нарушается право россиян на свободу слова (16%).

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