Про інші події, які відбулися у Росії – дізнайтесь у підсумковій програмі.
До теми Лише в шапках: голі дівчата пройшлись біля Андріївської церкви у Києві – відео 18+
Пенсіонерка розрізала живіт
90-річна пенсіонерка у Росії у відчаї наважилася сама зробити собі операцію, залишивши передсмертну записку. Вона скаржилася на біль у животі, але її не поклали до лікарні через позитивний ПЛР-тест.
Труп у багажнику
Декілька росіян у стані сильного алкогольного сп'яніння скоїли ДТП, Відразу після аварії чоловіки намагались втекти з місця подій у ліс. У багажнику авто поліція знайшла тіло зарізаного чоловіка та лопати.
Чоловік повзав по лікарні
В Оренбурзькій області інвалід-візочник повз до лікаря рачки. У мережі з'явився відеоролик, на якому чоловік у лікарні пересувається на колінах без візка та супроводу медичного персоналу.
Актуально У Росії "зник у лісі" ексглава лікарні, де лежав Навальний: перед цим 2 лікарі "раптово померли"
Платне місце у моргу
У російському місті працівники моргу навмисне нищили тіла померлих, аби отримати гроші від родичів. Люди, які відмовлялись платити майже 13 тисяч рублів за зберігання тіла, отримували тіла своїх рідних з признаками розкладання.
"Зремонтував" зупинку
Фотозвітом про виконану роботу на своїй сторінці в інстаграмі поділився депутат міської думи Нижньовартовська Павло Єлін. За його дорученням, замість складна у вікні на зупинці туди встановили фанеру.
Звільнення Новосільської
Голову так званого мінкульту тимчасово окупованого Криму Арину Новосільську затримали за отримання хабаря у розмірі 25 мільйонів рублів. Вона нібито отримала гроші під час будівництва дитячого центру мистецтва.
Читайте також Скандальна зірка погасла: "міністерку" Криму Новосельську судитимуть в Москві
Свобода слова в Росії
Російські ЗМІ провели опитування, чи стикалися з порушенням своїх прав. Згідно з ним, третина росіян (32%) за останні 5 років відповіли "так", дві третини (65%) – не стикалися. При цьому найчастіше порушується право росіян на свободу слова (16%).
Підсумковий випуск програми "Тіпічний русскій мір": дивіться відео