Про інші події, які відбулися у Росії – дізнайтесь у підсумковій програмі.

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Пенсіонерка розрізала живіт

90-річна пенсіонерка у Росії у відчаї наважилася сама зробити собі операцію, залишивши передсмертну записку. Вона скаржилася на біль у животі, але її не поклали до лікарні через позитивний ПЛР-тест.

Труп у багажнику

Декілька росіян у стані сильного алкогольного сп'яніння скоїли ДТП, Відразу після аварії чоловіки намагались втекти з місця подій у ліс. У багажнику авто поліція знайшла тіло зарізаного чоловіка та лопати.

Чоловік повзав по лікарні

В Оренбурзькій області інвалід-візочник повз до лікаря рачки. У мережі з'явився відеоролик, на якому чоловік у лікарні пересувається на колінах без візка та супроводу медичного персоналу.

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Платне місце у моргу

У російському місті працівники моргу навмисне нищили тіла померлих, аби отримати гроші від родичів. Люди, які відмовлялись платити майже 13 тисяч рублів за зберігання тіла, отримували тіла своїх рідних з признаками розкладання.

"Зремонтував" зупинку

Фотозвітом про виконану роботу на своїй сторінці в інстаграмі поділився депутат міської думи Нижньовартовська Павло Єлін. За його дорученням, замість складна у вікні на зупинці туди встановили фанеру.

Звільнення Новосільської

Голову так званого мінкульту тимчасово окупованого Криму Арину Новосільську затримали за отримання хабаря у розмірі 25 мільйонів рублів. Вона нібито отримала гроші під час будівництва дитячого центру мистецтва.

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Свобода слова в Росії

Російські ЗМІ провели опитування, чи стикалися з порушенням своїх прав. Згідно з ним, третина росіян (32%) за останні 5 років відповіли "так", дві третини (65%) – не стикалися. При цьому найчастіше порушується право росіян на свободу слова (16%).

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