Саме вона відродила для кримчан старий анекдот про міністерство та пральню. Навіть фінал скандальної зірки уряду теж вийшов дуже гучним – арешт за хабар у 25 мільйонів рублів (понад 9 мільйонів гривень).

До теми Йо*твою мать, – так звана міністерка культури окупованого Криму феєрично увірвалась на нараду

У Криму заговорили, чи не стане ця відставка – останнім цвяхом у кар'єрі Сергія Аксьонова у кріслі так званого глави окупованого Криму.

Довідка. На посаду міністерки Новосельську запросив сам Аксьонов. У цьому кріслі вона протрималася майже 8 років.

Чи бояться кримчани війни

Російські війська поки не відходять від кордонів України. Також посилилось угруповання у Криму. Журналісти запитали в кримчан, чи можливий напад на нашу державу з окупованого півострова і чи можуть розпочатись бойові дії.

"Міжнародний економічний форум" в Ялті

Так званий Ялтинський міжнародний економічний форум другий рік поспіль відклали через пандемію коронавірусу. Після 2014 року Росія всіляко піарить цей захід і на різних майданчиках розповідає про його статусність.

Зауважимо! У 2019 році організатори заявили, що у форумі нібито взяли участь 4 500 гостей зі 100 країн світу.

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