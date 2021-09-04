О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 4 сентября – узнайте в программе.

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Пытки правоохранителей

Российский комитет против пыток составил топ любимых пыток российских правоохранителей и надзирателей. В большинстве случаев – это избиение руками и ногами. Также там есть пытки с током, резиновые дубинки и наручники.

В России задержали студентов из-за фотовыставки

В Санкт-Петербурге задержали 28 студентов, устроивших фотовыставку в саду "Нева". Формально это сделали из-за нарушения карантинных норм. В то же время на мероприятии присутствовали менее 30 человек и он проходил под открытым небом. На самом же деле полицейских задела аббревиатура, которая якобы их оскорбила.

Гомофобный скандал десантников

На выступлении по случаю 20-летия своего военного патриотического клуба десантники вляпались в гомофобный скандал. Актеры на сцене возложили на одного из товарищей декорацию белого кирпича с надписью "Смерть п***рам" и разбили его кувалдой.

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Избиение девушки из-за раскрашивания плакатов

В Москве избили девушку, которая зарисовывала плакаты кандидатов от "Единой России". Так девушка решила выразить свою политическую позицию и нарисовала на плакате перечеркнутый круг. Она подала заявление на правоохранителя, которое полицейские приняли, но решили составить протокол и на нее за мелкое хулиганство.

Губернатор Дегтярев в хрестоматиях по литературе

В школы Хабаровска поступили хрестоматии по литературе, которые содержат фотографии и обращения исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева на первой странице. Понятно, что это сделали из-за выборов в России, которые будут проходить уже в скором времени.

Справка. Выборы в Госдуму России состоятся 19 сентября 2021 года.

Убийство из-за игры в шашки

В июле 2021 года житель одного из российских городов убил своего знакомого после игры в шашки. Мужчина сделал это из-за того, что другой отказался выполнять условия игры – прокукарекать на балконе.

Российская туристка залезла в саркофаг

На Кипре россиянка залезла в саркофаг с мощами святого. В то же время вылезти самостоятельно, без помощи, она не смогла. Для того, чтобы вытащить женщину, привлекли несколько человек.

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Полный выпуск программы "типичный русский мир" за 4 сентября: смотрите видео