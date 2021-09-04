Про інші події, які відбулися у Росії станом на 4 вересня – дізнайтесь у програмі.

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Тортури правоохоронців

Російський комітет проти катувань склав топ улюблених тортур російських правоохоронців і наглядачів. В більшості випадків – це побиття руками та ногами. Також там є тортури зі струмом, гумові кийки та наручники.

В Росії затримали студентів через фотовиставку

У Санкт-Петербурзі затримали 28 студентів, які влаштували фотовиставку в саду "Нева". Формально це зробили за порушення карантинних норм. Водночас на заході були присутні менше, ніж 30 осіб і він відбувався він просто неба. Насправді ж поліцейських зачепила абревіатура, яка нібито їх образила.

Гомофобний скандал десантників

На виступі з нагоди 20-річчя свого військового патріотичного клубу десантники вляпались у гомофобний скандал. Актори на сцені поклали на одного із товаришів декорацію білої цегли з написом "Смерть п***рам" і розбили його кувалдою.

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Побиття дівчини через розмальовування плакатів

В Москві побили дівчину, як замальовувала плакати кандидатів від "Єдиної Росії". Так дівчина вирішила висловити свою політичну позицію і намалювала на плакаті перекреслене коло. Вона подала заяву на правоохоронця, яку поліцейські прийняли, але вирішили скласти протокол і на неї за дрібне хуліганство.

Губернатор Дегтярьов у хрестоматіях з літератури

У школи Хабаровська надійшли хрестоматії з літератури, які містять фотографії та звернення виконуючого обов'язки губернатора Михайла Дегтярьова на першій сторінці. Зрозуміло, що це зробили через вибори в Росії, які відбуватимуться вже незабаром.

Довідка. Вибори до Держдуми Росії відбудуться 19 вересня 2021 року.

Вбивство через гру в шашки

У липні 2021 року житель одного з російських міст вбив свого знайомого після гри в шашки. Чоловік зробив це через те, що інший відмовився виконувати умови гри – прокукурікати на балконі.

Російська туристка залізла у саркофаг

На Кіпрі росіянка залізла в саркофаг з мощами святого. Водночас вилізти самостійно, без допомоги, вона не змогла. Для того, аби витягнути жінку, долучили кілька людей.

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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 4 вересня: дивіться відео