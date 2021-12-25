Типичный русский мир: российским депутатам можно любить себя еще больше

Российские депутаты решили давать себе премии просто так – за "добросовестность". Такое решение приняла Госдума.

Другие события, которые произошли в России по состоянию на 25 декабря – узнайте в программе.

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Всесильные милиционеры

Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия милиционеров. Теперь они смогут проводить обыски, даже если владельцев нет рядом. То же и с квартирами россиян – никаких санкций.

Охота на блоггеров

Российские милиционеры хотят идти в ногу со временем. В Москве "хранители дорог" решили подписаться на автоблогеров, чтобы ловить их на правонарушениях. Милиционеры хвалятся, что нашли 150 нарушений и даже не выходили из дома.

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Милиционер-криптофермер

В Саратове милиционеры заметили, что им пришли слишком высокие платежи за электроэнергию. За свет они переплатили 3 тысячи долларов. Оказалось, что один из инспекторов создал криптоферму. Она действовала 10 месяцев.

Правоохранители до сих пор занимаются рэкетом

В Улан-Уде на работника министерства чрезвычайных дел Алексея Попова напали переодетые в гражданское милиционеры. Они пытались украсть у мужчины деньги и пытали его. Задержанный ночь провел в изоляторе.

Утром Попов был приговорен к штрафу за неповиновение полиции. Однако впоследствии он оспорил приговор и выиграл. Однако милиционеров даже не отстранили от работы.

Драка за мужа

В Зауралье 2 работницы МВД подрались из-за руководителя отдела. Одна из женщин взяла с собой для разрешения конфликта молоток.

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Выпуск программы "Типичный русский мир" за 25 декабря: смотрите видео