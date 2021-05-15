Русский народный депут Елена Драпеко заявила, что ветеранам не нужны деньги. По ее словам, людям старшего возраста гораздо больше нужны услуги, которые должно оказывать государство.

О других курьезных событиях России, произошедших по состоянию на субботу, 15 мая – в программе.

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Русский солдат без сапога

Парад в Москве к 9 мая прошел с небольшим конфузом. Один из солдат, маршировавший по площади, потерял свой сапог. Обувь так и осталась лежать на мостовой.

Трагедия в казанской школе

Стрельба в гимназии Казани – полный провал правоохранительных органов и социальных служб России. Ильназ Галявиев убил 9 человек, еще 20 – ранил. О своих планах он накануне писал в интернете, но полиция не отреагировала на это.

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В России повесили флаг, похожий на флаг ВМС Японии

Во Владивостоке ко Дню Победы повесили флаги, похожие на стяг Военно-морских сил Японии. Этот флаг использовали японские вооруженные силы во Второй мировой войне, в последний период которой Япония воевала с Советским Союзом.

Четки с надписью "АУЕ"

В здании красноярского Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения нашли магазин, в котором продают четки с надписью "АУЭ".

Ростов-на-Дону готовится к пляжному сезону

В Ростове-на-Дону готовятся к пляжному сезону. На Зеленом острове установили новые раздевалки. И потратили сумму на это 45 миллионов рублей.

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Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 15 мая 2021 года: смотрите видео