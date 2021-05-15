Антимасочна теория заговора дошла до абсурда. Теперь люди, которые верят в то, что вакцины – это зло, стали считать, что маска спасет их от вакцинированных лиц.

Еще интересные события произошли в мире по состоянию на субботу, 15 мая – читайте дальше.

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Ученые создадут идеальный презерватив

Ученые работают над созданием специальных презервативов, которые могли бы выделять лекарства от венерических болезней. Есть и варианты таких презервативов, которые можно одеть без рук. Такой способ поможет предотвратить повреждения самого изделия. Однако даже новейшие и лучшие разработки будут бессильны, если люди не начнут интересоваться этой темой.

Проблемы криптовалют

17-летняя американская блогерша Чарли ДьАмелио стала популярной благодаря креативным танцам в тиктоке. Несмотря на свой возраст, девушка подталкивает своих подписчиков к рискованной торговли криптовалютами. Компания Gemиni передала ее родителям неизвестное количество биткойнов, чтобы их дочь продвигала платформу.

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Туристам открыли Эверест

Непал разрешил иностранным туристам подниматься на Эверест – самую высокую гору в мире. На время карантина подъем был запрещен. Туризм возобновили, ведь эта отрасль – одна из крупнейших источников дохода Непала.

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