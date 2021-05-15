Антимасочна теорія змови дійшла до абсурду. Тепер люди, які вірять у те, що вакцини – це зло, почали вважати, що маска врятує їх від вакцинованих осіб.

Які ще цікаві події сталися у світі станом на суботу, 15 травня – читайте далі.

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Науковці створять ідеальний презерватив

Вчені працюють над створенням спеціальних презервативів, які могли би виділяти ліки від венеричних хвороб. Є й варіанти таких презервативів, які можна одягти без рук. Такий спосіб допоможе запобігти пошкодженням самого виробу. Однак навіть найновітніші і найкращі розробки будуть безсилими, якщо люди не почнуть цікавитися цією темою.

Проблеми криптовалют

17-річна американська блогерка Чарлі Д'Амеліо стала популярною завдяки креативним танцям у тіктоці. Попри свій вік, дівчина підштовхує своїх підписників до ризикованої торгівлі криптовалютами. Компанія Gemіni передала її батькам невідому кількість біткойнів, щоб їхня донька просувала платформу.

До теми Мінус 20 мільярдів доларів: невдалий тиждень Ілона Маска

Туристам відкрили Еверест

Непал дозволив іноземним туристам підніматися на Еверест – найвищу гору у світі. На час карантину підйом був забороненим. Туризм відновили, адже ця галузь – одне із найбільших джерел доходу Непалу.

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Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз: за 15 травня: дивіться відео