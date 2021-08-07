Типичный русский мир: Нацбезопасности России начали "угрожать" театры

Одним из приоритетов новой стратегии нацбезопасности России якобы является защита традиционных духовно-нравственных ценностей. Сейчас на соответствие нормам о "моральных ценностях" собираются проверять даже репертуары российских театров.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 7 августа – узнайте в программе.

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В Якутии дым от пожаров закрыл солнце

Россия отправляла помощь Турции для борьбы с пожарами. Однако пока спасали Бодрум и Анталию, то в Якутии дым от пожаров закрыл солнце. В регионе выгорело уже 3,5 миллиона гектаров леса, еще 1,5 миллиона горит, а дым от огня добрался до Гренландии.

Убийство семьи в Хакасии

В деревне Джирим в Хакасии убили супругов, их 18-летнего сына и 7-летнюю внучку. Подозреваемый вернулся в родную деревню из тюрьмы, где сидел 18 лет за двойное убийство. Первые 2 убийства он совершил в этой же деревне – одну женщину зарезал, другую сжег в бане. Преступления можно было бы избежать, если бы правоохранители следили за мужчиной.

Полицейский убил 15-летнюю девушку

Тело 15-летней девочки нашли в поселке Петра Дубрава Самарской области. Как рассказали свидетели, они видели, что нападавший долго прижимал жертву к асфальту, а потом сел в машину и уехал. По машине его и нашли. Подозреваемым оказался не просто полицейский, а начальник отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений одного из райотделов Самары.

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