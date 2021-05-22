Рабы в России, самодельная клетка в отделении, Типичный русский мир, 22 мая 2021 года.

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Самодельная клетка в полиции

На Чукотке, что в России, участковый отделения полиции заставил задержанных сидеть в самодельной клетке. Трое жителей села "посидели" там без законных оснований. По словам самого милиционера, он якобы устал ждать, пока из центра привезут "нормальную".

Такси вместо "скорой"

В России женщина была вынуждена везти своего неходячего мужа на каталке домой. В больнице ей порекомендовали взять такси, однако у пары не было денег. Прохожие же помогли людям и завезли семью домой на машине.

Продала девственность за поддельный iPhone

Россиянка пообещала "продать" мужчине свою девственность за 2000 долларов. Он 2 месяца ходил с ней на свидания, в частности в рестораны. Напоследок он подарил девушке новейшую модель iPhone, однако впоследствии она обнаружила, что это – подделка.

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Задушила ягодицами мужа

45-летняя гражданка России задушила своего сожителя. Как установило следствие, после конфликта женщина села на лицо спящего мужа и подождала, пока он задохнется. Ее могут посадить в тюрьму за умышленное убийство.

Драка среди детей

В Саратове 12-летние хоккеисты устроили совсем недетскую драку во время матча между командами "Айсберг" из Краснодарского края и самарским "Олимпом". Разнимать спортсменов бросились судьи, тренеры и даже родители. В результате никто сильно не пострадал.

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Печальная русская игра

Недавно вышла игра под названием "Симулятор одиночества в русской деревне". Она полностью соответствует названию, ведь там нет ни сражений, ни монстров, ни каких-либо квестов. Персонаж ходит в абсолютном одиночестве по красивым пейзажам.

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Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 22 мая: смотрите видео