Раби в Росії, саморобна клітка у відділку, Типовий русскій мір, 22 травня 2021

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Саморобна клітка в поліції

На Чукотці, що в Росії, дільничий відділку поліції змусив затриманих сидіти у саморобній клітці. Троє мешканців села "посиділи" там без жодних законних підстав. За словами самого правоохоронця, він начебто втомився чекати, поки з центру привезуть "нормальну".

Таксі замість "швидкої"

У Росії жінка була змушена везти свого неходячого чоловіка на каталці додому. У лікарні їй порекомендували взяти таксі, однак у пари не було грошей. Перехожі таки допомогли людям й завезли сім'ю додому машиною.

Продала цноту за підроблений iPhone

Росіянка пообіцяла "продати" чоловіку свою цноту за 2 тисячі доларів. Він 2 місяці ходив з на побачення, зокрема у ресторани. Наостанок він подарував дівчині найновішу модель iPhone, однак згодом вона виявила, що це – підробка.

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Задусила сідницями чоловіка

45-річна громадянка Росії задусила свого співмешканця. Як встановило слідство, після конфлікту жінка сіла на обличчя сплячого чоловіка й зачекала, поки він задихнеться. Її можуть посадити у тюрму за навмисне убивство.

Бійка серед дітей

У Саратові 12-річні хокеїсти влаштували зовсім недитячу бійку під час матчу між командами "Айсберг" з Краснодарського краю і самарським "Олімпом". Розбороняти спортсменів кинулися судді, тренери і навіть батьки. В результаті ніхто сильно не постраждав.

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Сумна російська гра

Нещодавно вийшла гра з назвою "Симулятор самотності в російському селі". Вона повністю відповідає назві, адже там немає ані битв, ані монстрів, ані якихось квестів. Персонаж ходить в абсолютній самоті по красивих пейзажах.

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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 22 травня: дивіться відео