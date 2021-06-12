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Интересно Типичный русский мир: Российского первоклассника обвинили в участии в митинге

Работник ГПС убил 19-летнего

Между тремя мужчинами и работниками ГПС России возник конфликт. Один из правоохранителей выстрелил 19-летнему парню прямо в голову, он погиб на месте. Сначала стрелка задержали и поместили в СИЗО, однако теперь оправдали и отпустили.

Опилки на дороге

В России дороги "отремонтировали" деревянными опилками. После того, как о таком ремонте шутили не только в соцсетях, но и в местных СМИ, в мэрии сообщили, что к этой инициативе там не причастны.

Майонез за победу

Победителей всероссийской школьной олимпиады в Кирове наградили майонезом и кетчупом. Их производят на местном комбинате. Кроме того, дети получили грамоты, а на награждение приехали местные политики.

К теме В России школьникам за успехи в олимпиаде подарили майонез и кетчуп

Борьба с голодными пенсионерами

Чтобы российские пенсионеры прекратили искать еду, которую выбросили супермаркеты, по меньшей мере 2 популярные сети решили закрывать контейнеры на ключ. Ранее работники магазинов заливали просроченные продукты хлоркой.

Застрелил представителей власти

61-летний россиянин убил двух представителей власти. Его дом в Сочи собирались сносить. Сначала мужчина пытался спокойно вести переговоры, однако впоследствии схватил ружье и открыл огонь.

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