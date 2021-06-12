О других событиях, которые произошли в России – узнайте в программе.
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Работник ГПС убил 19-летнего
Между тремя мужчинами и работниками ГПС России возник конфликт. Один из правоохранителей выстрелил 19-летнему парню прямо в голову, он погиб на месте. Сначала стрелка задержали и поместили в СИЗО, однако теперь оправдали и отпустили.
Опилки на дороге
В России дороги "отремонтировали" деревянными опилками. После того, как о таком ремонте шутили не только в соцсетях, но и в местных СМИ, в мэрии сообщили, что к этой инициативе там не причастны.
Майонез за победу
Победителей всероссийской школьной олимпиады в Кирове наградили майонезом и кетчупом. Их производят на местном комбинате. Кроме того, дети получили грамоты, а на награждение приехали местные политики.
К теме В России школьникам за успехи в олимпиаде подарили майонез и кетчуп
Борьба с голодными пенсионерами
Чтобы российские пенсионеры прекратили искать еду, которую выбросили супермаркеты, по меньшей мере 2 популярные сети решили закрывать контейнеры на ключ. Ранее работники магазинов заливали просроченные продукты хлоркой.
Застрелил представителей власти
61-летний россиянин убил двух представителей власти. Его дом в Сочи собирались сносить. Сначала мужчина пытался спокойно вести переговоры, однако впоследствии схватил ружье и открыл огонь.
Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 12 июня: смотрите видео