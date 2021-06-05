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К теме Типичный русский мир: В российские тюрьмы возвращают принудительный труд

Бывший сотрудник МВД России устроил стрельбу

В Екатеринбурге мужчина с балкона стрелял в прохожих. Два человека получили ранения. В то же время оказалось, что ранее он работал в рядах Министерства внутренних дел России.

Личность силовика, ударившего ногой участницу протеста, до сих пор не установили

В МВД России заявили, что пока не установили личность силовика, ударившего в живот жительницу Санкт-Петербурга на акции в поддержку Алексея Навального. Однако информацию о мужчине якобы не удалось получить даже во время проверки в подразделениях полиции.

В России построили деревянную дорогу

В Нижегородской области России построили деревянную дорогу из отходов. В то же время соответствующий путь ведет на кладбище, к которому сейчас проехать автомобилем – почти нереально.

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К приезду Мишустина начали красить асфальт

В Набережных Челнах к приезду премьер-министра России Михаила Мишустина начали красить асфальт. Едет он туда, чтобы провести совещание по дальнейшему развитию компании КАМАЗ, а также, чтобы посетить производственные предприятия.

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