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До теми Тіпічний русскій мір: У російські в'язниці повертають примусову працю

Колишній працівник МВС Росії влаштував стрілянину

В Єкатеринбурзі чоловік з балкона стріляв в перехожих. Двоє людей отримали поранення. Водночас виявилось, що раніше він працював у рядах Міністерства внутрішніх справ Росії.

Особу силовика, який вдарив ногою учасницю протесту, досі не встановили

У МВС Росії заявили, що поки не встановили особу силовика, який вдарив у живіт жительку Санкт-Петербурга на акції в підтримку Олексія Навального. Проте інформацію про чоловіка нібито не вдалось отримати навіть під час перевірки у підрозділах поліції.

У Росії побудували дерев'яну дорогу

В Нижньогородській області Росії побудували дерев'яну дорогу з відходів. Водночас відповідний шлях веде на кладовище, до якого наразі проїхати автомобілем – майже нереально.

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Конкурс на найгіршу вбиральню Росії

Бренд Domestos проводить конкурс на найгіршу шкільну вбиральню Росії. Натомість переможцям вже пообіцяли безкоштовний ремонт.

До приїзду Мішустіна почали фарбувати асфальт

У Набережних Челнах до приїзду прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна почали фарбувати асфальт. Їде він туди, щоб провести нараду щодо подальшого розвитку компанії КАМАЗ, а також, щоб відвідати виробничі підприємства.

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