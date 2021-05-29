Про інші курйозні події, які відбулися у Росії, – дізнайтесь у програмі. До темиТіпічний русскій мір: Рабство в Росії триває досі Школяр накинувся на вчительку в Пермі В Пермському краї школяр здійснив напад на вчительку. 16-річний підліток встиг ударити педагогиню ножем в шию. До інциденту він надсилав своєму другу повідомлення, де розповів про намір вбивства, проте на це не звернули увагу ні батьки, ні шкільна адміністрація. Пневматичний пістолет у шестикласниці Учениця 6 класу однієї зі шкіл Челябінська прийшла в школу зі зброєю. Пістолет помітили їїоднокласники, пізніше виявилось що він був пневматичним. У Забайкаллі виявили "Пізанську вежу" Пресслужба губернатора Забайкалля пояснила крен аварійної багатоповерхівки "заваленим горизонтом" на фото. Так відповіли на повідомлення місцевого мешканця про аварійність будинку. Зверніть увагуВинні батьки, – у Росії зробили цинічну заяву щодо теракту у школі Казані У Таганрозі третьокласник принизив вчительку Третьокласник однієї зі шкіл Таганрогу неприйнятно висловився у бік вчительки. Проте його мати вважає, що педагогиня сама винна у тому, що відбулося, адже "не змогла заслужити повагу учнів". "Пошта Росії" продаватиме вино "Пошта Росії" готується влітку 2021 року провести експеримент з продажу вина через інтернет. На початку квітня відповідне доручення дав Володимир Путін. Більше випусків програми "Тіпічний русскій мір" – читайте за посиланням. Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 22 травня: дивіться відео