Про інші курйозні події, які відбулися у Росії, – дізнайтесь у програмі.

До теми Тіпічний русскій мір: Рабство в Росії триває досі

Школяр накинувся на вчительку в Пермі

В Пермському краї школяр здійснив напад на вчительку. 16-річний підліток встиг ударити педагогиню ножем в шию. До інциденту він надсилав своєму другу повідомлення, де розповів про намір вбивства, проте на це не звернули увагу ні батьки, ні шкільна адміністрація.

Пневматичний пістолет у шестикласниці

Учениця 6 класу однієї зі шкіл Челябінська прийшла в школу зі зброєю. Пістолет помітили її однокласники, пізніше виявилось що він був пневматичним.

У Забайкаллі виявили "Пізанську вежу"

Пресслужба губернатора Забайкалля пояснила крен аварійної багатоповерхівки "заваленим горизонтом" на фото. Так відповіли на повідомлення місцевого мешканця про аварійність будинку.

Зверніть увагу Винні батьки, – у Росії зробили цинічну заяву щодо теракту у школі Казані

У Таганрозі третьокласник принизив вчительку

Третьокласник однієї зі шкіл Таганрогу неприйнятно висловився у бік вчительки. Проте його мати вважає, що педагогиня сама винна у тому, що відбулося, адже "не змогла заслужити повагу учнів".

"Пошта Росії" продаватиме вино

"Пошта Росії" готується влітку 2021 року провести експеримент з продажу вина через інтернет. На початку квітня відповідне доручення дав Володимир Путін.

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