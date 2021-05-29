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К теме Типичный русский мир: Рабство в России продолжается

Школьник набросился на учительницу в Перми

В Пермском крае школьник совершил нападение на учительницу. 16-летний подросток успел ударить педагога ножом в шею. До инцидента он посылал своему другу сообщение, где рассказал о намерении убийства, однако на это не обратили внимания ни родители, ни школьная администрация.

Пневматический пистолет у шестиклассницы

Ученица 6 класса одной из школ Челябинска пришла в школу с оружием. Пистолет заметили ее одноклассники, позже оказалось, что он был пневматическим.

На Забайкалье обнаружили "Пизанскую башню"

Пресс-служба губернатора Забайкалья объяснила крен аварийной многоэтажки "заваленным горизонтом" на фото. Так ответили на сообщение местного жителя об аварийности дома.

Обратите внимание Виноваты родители – в России сделали циничное заявление по поводу теракта в школе Казани

В Таганроге третьеклассник унизил учительницу

Третьеклассник одной из школ Таганрога неприемлемо высказался в сторону учительницы. Однако его мать считает, что педагог сама виновата в том, что произошло, ведь "не смогла заслужить уважение учеников".

"Почта России" будет продавать вино

"Почта России" готовится летом 2021 года провести эксперимент по продаже вина через интернет. В начале апреля соответствующее поручение дал Владимир Путин.

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