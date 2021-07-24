Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 24 июля – узнайте в программе.

В прошлом выпуске Типичный русский мир: россияне отдыхают на пляжах с утопленниками

Подпольная тюрьма

Под одним из домов коттеджного поселка "Новый Петербург" обнаружили частную тюрьму. В последние годы здание много раз продавали, нынешний владелец говорит, что вообще там не был и про тюрьму ни сном, ни духом.

Металлическая будка для полиции

В Вологодской области с шариками, красной лентой и батюшкой открыли "модульный участковый пункт полиции". В реальности это просто металлическая будка, которую россияне ставят для гастарбайтеров, строящих им дачи.

Обратите внимание Типичный русский мир: уральский бизнесмен выдает продуктовые талоны вместо денег

Штраф для Анастасии Завьяловой

На журналистку Анастасию Завьялову, которая снимала задержание маленькой девочки на Чистопрудном бульваре, составили протокол о мелком хулиганстве. Девушку оштрафовали на тысячу рублей.

Убийство полицейского

В Алтайском крае убили участкового полиции и сожгли его служебный автомобиль. В содеянном подозревают бывшего заключенного, к которому полицейский уехал, чтобы передать ему повестку, поскольку тот не явился на следствие.

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Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 24 июля: смотрите видео