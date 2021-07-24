Детальніше про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 24 липня – дізнайтесь у програмі.

У минулому випуску Тіпічний русскій мір: Росіяни відпочивають на пляжах з потопельниками

Підпільна тюрма

Під одним із будинків котеджного селища "Новий Петербург" виявили приватну в'язницю. В останні роки будівлю багато разів продавали, нинішній власник каже, що взагалі там не був і про в'язницю ні сном, ні духом.

Металева будка для поліції

У Вологодській області з кульками, червоною стрічкою і батюшкою відкрили "модульний дільничний пункт поліції". В реальності це просто металева будка, яку росіяни ставлять для гастарбайтерів, які будують їм дачі.

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Штраф для Анастасії Зав'ялової

На журналістку Анастасію Зав'ялову, яка знімала затримання маленької дівчинки на Чистопрудному бульварі, склали протокол про дрібне хуліганство. Дівчину оштрафували на тисячу рублів.

Вбивство поліцейського

В Алтайському краї вбили дільничного поліції і спалили його службовий автомобіль. У скоєному підозрюють колишнього ув'язненого, до якого поліцейський поїхав, щоб передати йому повістку, оскільки той не з'явився на слідство.

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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 24 липня: дивіться відео