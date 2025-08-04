В то же время ее мать до сих пор продолжают искать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

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Что известно о поисках на Прикарпатье?

Вечером 1 августа женщины пошли в направлении леса и связь с ними оборвалась. К поисковой операции привлекли горных спасателей из Яремче и Ворохты, а также кинологов с собаками, полицейских, лесников и местных.

Впоследствии недалеко от поселка Делятин, поисково-спасательные подразделения обнаружили дочь – девушку 2007 года рождения, которую сразу передали медикам для оказания необходимой помощи. Поиски матери продолжаются и в дальнейшем.

Пропала: Типусяк Мария Васильевна, 1982 г.р., жит. с.Красное Надворнянского района Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы длинные черные с сединой, имеет психические расстройства,

– говорится в сообщении полиции.



Пропала Мария Типусяк / Полиция Ивано-Франковской области

К слову, напомним, в июле в Италии исчезла 18-летняя девушка из Украины Мария Бугаева. Девушка стажировалась в туристическом селе Каровиньо, что на севере провинции Бриндизи. Ее нашли повешенной в лесистой местности.