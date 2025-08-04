Водночас її матір досі продовжують шукати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

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Що відомо про пошуки на Прикарпатті?

Ввечері 1 серпня жінки пішли в напрямку лісу і зв’язок з ними обірвався. До пошукової операції залучили гірських рятувальників з Яремче та Ворохти, а також кінологів з собаками, поліцейських, лісників та місцевих.

Згодом неподалік селища Делятин, пошуково-рятувальні підрозділи виявили доньку – дівчину 2007 року народження, яку одразу передали медикам для надання необхідної допомоги. Пошуки матері тривають і надалі.

Зникла: Типусяк Марія Василівна, 1982 р.н., жит. с.Красне Надвірнянського району Прикмети: ріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся довге чорне із сивиною, має психічні розлади,

– ідеться у повідомленні поліції.



Зникла Марія Типусяк / Поліція Івано-Франківської області

До слова, нагадаємо, у липні в Італії зникла 18-річна дівчина з України Марія Бугайова. Дівчина стажувалася у туристичному селі Каровіньйо, що на півночі провінції Бріндізі. Її знайшли повішеною в лісистій місцевості.