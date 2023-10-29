Тищенко заявил, что когда он "боролся с мафией" в Брюховичах, на место приехал Василий Журбенко, представившийся начальником охраны от "Укры" и якобы именно он напал на нардепа.

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Тищенко рассказал причину скандала

Тищенко заявил, что к нему в приемную в "ВСК Нацресурс" обратились работники и пациенты пансионата. По их словам, "вооруженные люди под руководством Андрея Завадского незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли" в Брюховичах.

Тищенко утверждает, что документы об аренде государственной земли поддельные, а дедушек и бабушек якобы хотят выселить из пансионата.

По всем признакам это деятельность организованной преступной группировки… Вчера боролись с этой мафией до поздней ночи. На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика "Укры" и сотрудником Интерпола,

– заявил Тищенко.

Нардеп заявил, что Василий вел себя агрессивно и унижал его помощников. Также он якобы запугивал работниц пансионата.

Пострадавшие дали показания. Обо всем этом было написано заявление по ст. 190, 358, 28, 191 УК. А также после того, как данное лицо ударило меня в присутствии полиции, на него возбуждено уголовное производство о нападении на меня во время исполнения моих депутатских полномочий,

– сказал нардеп.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Отметим, что в полиции Львовской области подтвердили 24 Каналу, что Тищенко написал заявление.

Представитель областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская сообщила, что по заявлению нардепа начато досудебное расследование по статье 125 – умышленное легкое телесное повреждение.