Тищенко заявив, що коли він "боровся з мафією" у Брюховичах, на місце приїхав Василь Журбенко, який представився начальником охорони від "Укри" і нібито саме він напав на нардепа.

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Тищенко розповів причину скандалу

Тищенко заявив, що до нього у приймальню в "ТСК Нацресурс" звернулись працівники та пацієнти пансіонату. За їхніми словами, "озброєні люди під керівництвом Андрія Завадського незаконно захопили 2 гектари комунальної землі" в Брюховичах.

Тищенко стверджує, що документи про оренду державної землі підробні, а дідусів та бабусь нібито хочуть виселити з пансіонату.

За всіма ознаками це діяльність організованого злочинного угруповання… Вчора боролися з цією мафією до пізньої ночі. На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника "Укри" та співпрацівником Інтерполу,

– заявив Тищенко.

Нардеп заявив, що Василь поводив себе агресивно та принижував його помічників. Також він нібито залякував працівниць пансіонату.

Постраждалі дали свідчення. Про все це було написано заяви за ст. 190, 358, 28, 191 ККУ. А також після того, як дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень,

– сказав нардеп.

Поліція встановлює обставини події

Зазначимо, що у поліції Львівської області підтвердили 24 Каналу, що Тищенко написав заяву.

Речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська повідомила, що за заявою нардепа розпочато досудове розслідування за статтею 125 – умисне легке тілесне ушкодження.