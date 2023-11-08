Журналист задал Тищенко казалось бы простой вопрос, но содержательный ответ так и не получил. Речь шла о доступе и работе журналистов в парламенте. Впрочем, похоже, нардеп вообще не разбирается в теме, передает 24 Канал.

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Нет пока позиции

Народные депутаты, их помощники и водители попадают в правительственный квартал, но для журналистов двери Верховной Рады до сих пор закрыты. Через полтора года полномасштабного вторжения в украинском парламенте есть камеры только одного государственного телеканала.

Программа журналистских расследований "Схемы" решила выяснить, что думают народные депутаты о доступе прессы в Верховную Раду. Собственно, на такой вопрос должен был ответить одиозный политик Николай Тищенко.

Мужчина растерялся, потому что, видимо, не осведомленный в этом вопросе и решил не комментировать, чтобы не наговорить лишнего, но не сложилось.

Вы знаете, нет пока позиции. Не могу ничего сказать. Ну… там же нужно работать. Всем. Нам,

– сказал Тищенко, разведя руками.

Сложно сосчитать, столько скандальных заявлений во время своей политической карьеры сделал Тищенко, но наверняка на достигнутом политик не собирается останавливаться.

Тищенко о работе журналистов в парламенте / видео: "Схемы"

Нападение на Тищенко во Львовской области

На днях нардеп Николай Тищенко заявил, что на него совершили нападение в Брюховичах Львовской области. По его словам, это сделал Василий Журбенко, представившийся начальником охраны от "Укры", в то время, когда Тищенко "боролся с мафией".

Депутат написал заявление в полицию. Правоохранители уже начали досудебное расследование по статье 125 – умышленное телесное повреждение.

Народный избранник также сообщил, что перед этим инцидентом к нему в приемную в "ВСК Нацресурс" обратились работники пансионата и его постояльцы. От них Тищенко узнал, что в Брюховичах "вооруженные люди под руководством Андрея Завадского незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли". Нардеп утверждал, что постояльцев хотят выселить, а документы на аренду поддельные.