Кроме того, 25 августа Николаю Тищенко избирали меру пресечения в Печерском районном суде Киева. Политолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом предположил, как может завершиться дело Тищенко.

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"Обвинение будет сложно доказать"

На днях Украину всколыхнул скандал с участием народного депутата Николая Тищенко. На видео, которое опубликовали в сети, видно, как бывшего военного, добровольца Дмитрия "Сына" Павлова избили на улице в Днепре во время его прогулки с младенцем.

Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и начали бить. Впоследствии стало известно, что группа нападавших – это охрана Тищенко вместе с работником ГУ НПУ г. Киева Богданом Писаренко.

Полиция Днепра открыла два уголовных производства — умышленное легкое телесное повреждение и незаконное лишение свободы. ГБР сообщило Тищенко о подозрении, впоследствии у него дома начали обыски.

Думаю, с юридической точки зрения ему сложно будет что-то предъявить. Я внимательно посмотрел запись (с избиением военного – 24 Канал), то сам Тищенко в этом особого участия не принимал. Сами полицейские как исполнители получат наказание, но Тищенко не является их непосредственным руководителем, поэтому они не должны были ему подчиняться,

– пояснил Тарас Загородний.

В то же время следствие определило, что будто по предварительному сговору и по указанию Николая Тищенко совершили нападение на военного. То есть как нардепа рассматривают не как непосредственного исполнителя, а как организатора незаконного лишения свободы.

"Это все еще надо доказать, что они сговорились, чтобы поймать человека на том месте и тому подобное. Чтобы не все сразу ожидали, что Тищенко посадят, я считаю, что эти обвинения будет сложно доказать. Поэтому я в этом смысле скептик, не вижу, что Тищенко понесет ответственность", – отметил политолог.

Обратим ваше внимание, что на момент написания новости стало известно, что суд отправил Николая Тищенко на круглосуточный домашний арест на два месяца. Он будет обязан носить электронный браслет в течение этого времени и сдать загранпаспорта.

Лишат ли Тищенко статуса нардепа или нет

Также стоит напомнить, что на инцидент отреагировал глава Офиса Президента и кум Николая Тищенко – Андрей Ермак. По его словам, поведение Тищенко противоречит статусу народного депутата.

Реакция господина Ермака является адекватной. Он не отрицал, что они являются кумовьями, публично осудил поведение Тищенко. Это хорошо, в таких случаях не надо молчать. Но повлияет ли это на его политическую деятельность? Тищенко является мажоритарщиком – с ними у нас ничего невозможно сделать, если мажоритарщик лично не напишет заявление о сложении полномочий,

– пояснил Загородний.

Особых других средств воздействия на мажоритарщиков в Украине не существует.