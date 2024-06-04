Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что к этому заявлению есть достаточно много вопросов. Но оно "отрезвляет" – и это хорошо.
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Какой может быть война НАТО и России
Как отметил Тизенгаузен, за несколько лет может произойти много разных вариантов. К примеру, война против Украины может не закончиться. И тогда вряд ли истощенная Россия рискнет напасть на НАТО. Хотя на самом деле потенциальных вариантов очень много.
Все может произойти не в классическом понимании войны. Все вполне может произойти в форме обмена ударов.
Это могут быть обмены ударами, после которых все сядут за стол переговоров. Вероятнее всего, так и будет. Просто для Европы это страшнее звучит, чем для России. Путин сядет себе в бункере, прилетят удары по Москве. Путину все равно на население. Он перемалывает их сотнями тысяч,
– сказал Тизенгаузен.
Сами предположения, что Путин нападет на НАТО через 2 – 3 года, а Альянс должен готовиться, являются правильными. Возможно, этого и не произойдет. Но нужно всегда быть готовым к худшим вариантам.
Война НАТО и России: кратко
- Главнокомандующий армии Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что НАТО имеет около 2 – 3 лет, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией. По его словам, Альянс должен быть готовым к любому возможному развитию событий.
- По данным СМИ, НАТО работает над логистическими коридорами для американских войск. Они будут функционировать в случае полномасштабной войны с Россией.
- Президент США Джо Байден рассказал, каким он видит мир в Украине. По его мнению, мир будет означать гарантию того, что Россия никогда не сможет оккупировать наше государство. Но он считает, что для этого Украине не обязательно быть членом НАТО.