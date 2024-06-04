Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що до цієї заяви є досить багато питань. Але вона "витвережує" – і це добре.

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Якою може бути війна НАТО та Росії

Як наголосив Тизенгаузен, за кілька років може статися багато різних варіантів. До прикладу, війна проти України може не закінчитися. І тоді навряд чи виснажена Росія ризикне напасти на НАТО. Хоча насправді потенційних варіантів є дуже багато.

Все може відбутися не в класичному розумінні війни. Все цілком може статися у формі обміну ударів.

Це можуть бути обміни ударами, після яких всі сядуть за стіл переговорів. Найімовірніше, так і буде. Просто для Європи це страшніше звучить, ніж для Росії. Путін сяде собі в бункері, прилетять удари по Москві. Путіну все одно на населення. Він перемелює їх сотнями тисяч,

– сказав Тизенгаузен.

Самі припущення, що Путін нападе на НАТО через 2 – 3 роки, а Альянс має готуватися, є правильними. Можливо, цього й не станеться. Але потрібно завжди бути готовим до найгірших варіантів.

Війна НАТО та Росії: коротко