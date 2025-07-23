Украинский лидер подчеркнул, что полковник Максим Казбан был сильным воином, преданным стране. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что сказал президент о гибели Казбана?

Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Украины доложил об обстоятельствах гибели командира объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" полковника Максима Казбана.

Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства,

– прокомментировал он событие.

Президент объяснил, что Максим Казбан воевал ради Украины в 2014 году в составе ДШВ, подразделения спецназначения Службы безопасности Украины. В 2024 году возглавил "Лють". "Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана", – подытожил Зеленский.

Напомним, что причиной смерти офицера стало дорожно-транспортное происшествие. Глава Нацполиции Иван Выговский отметил, что он испытывает невыразимую боль и грусть из-за потери командира объединенной штурмовой бригады "Лють".