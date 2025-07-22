Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" в фейсбуке.

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Как отреагировали в бригаде "Лють" на смерть командира?

В бригаде отметили, что полковник полиции и командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП на Востоке Украины. Пост командира бригады "Лють" Казбан занимал с сентября 2024 года.

Под его руководством воины бригады первыми встретили врага на Торецком направлении. Прошли ожесточенные бои и не отдали врагу без боя ни одного метра нашей земли,

– написали в бригаде.

Военнослужащие подчеркнули, что Максим Казбан был образцом офицера, человеком чести, несокрушимым командиром, который вел за собой, брал ответственность и всегда был рядом с бойцами – и на поле боя, и в жизни.

"Это большая потеря для всей огромной семьи "Люти". Его уважали, ценили, ему верили", – говорится в сообщении.

В бригаде также выразил искренние соболезнования семье, друзьям, собратьям и всем, кто имел честь служить с командиром рядом.

Светлая память, командир. Честь. Навсегда в строю... – написала объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють".

К слову, о гибели Максима Казбана сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Выговский. Он назвал полковника настоящим воином и патриотом, а также выразил соболезнования семье и коллегам из-за потери.