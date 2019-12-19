Тяжелая неделя Рады: "Голос" и "Батькивщина" прервали заседание парламента

Председатель парламента Дмитрий Разумков открыл пленарное заседание Верховной Рады 19 декабря и сразу же отправил депутатов на 30-минутный перерыв. О ней попросили депутаты "Голоса" и "Батькивщины".

В то же время Разумков попросил глав фракций собраться в его кабинете.

К слову: Тимошенко в Раде заблокировала президиум и заняла место Разумкова: видео

Спикер также подчеркнул, что всем парламентариям раздали пожелания от детей, которые во вторник посетили Верховную Раду.

Я искренне желаю, чтобы эти пожелания сбылись, чтобы в следующем году вам так же искренне писали дети и желали успехов. Чтобы в следующем году вам удалось реализовать все то, что написано в пожеланиях,

– подчеркнул Дмитрий Разумков.

Почему у Рады тяжелая неделя?Уже с начала недели под зданием Верховной Рады продолжаются митинги "евробляхеров" и противников земельной реформы. Во вторник под парламентом произошли столкновения активистов, а в сессионном зале "Батькивщина" заблокировала президиум, а Юлия Тимошенко заняла место спикера.