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      Важкий тиждень Ради: "Голос" і "Батьківщина" перервали засідання парламенту

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      Верховна Рада не змогла вчасно розпочати свою роботу / agropolit.com

      Голова парламенту Дмитро Разумков відкрив засідання пленарне засідання Верховної Ради 19 грудня та одразу ж відправив депутатів на 30-хвилинну перерву. Про неї попросили депутати "Голосу" та "Батьківщини".

      Водночас Разумков попросив голів фракцій зібратися у його кабінеті.

      До слова: Тимошенко в Раді заблокувала президію і зайняла місце Разумкова: відео

      Спікер також підкреслив, що усім парламентарям роздали побажання від дітей, які у вівторок відвідали Верховну Раду.

      Я щиро бажаю, щоб ці побажання здійснилися, щоб наступного року вам так само щиро писали діти і бажали успіхів. Щоб наступного року вам вдалося реалізувати все те, що написано у побажаннях,
      – підкреслив Дмитро Разумков.

      Чому у Ради важкий тиждень?Вже від початку тижня під будівлею Верховної Ради тривають мітинги "євробляхарів" та противників земельної реформи. У вівторок під парламентом сталися сутички активістів, а у сесійній залі "Батьківщина" заблокувала президію, а Юлія Тимошенко зайняла місце спікера.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Партія Голос ВО Батьківщина Дмитро Разумков
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