Важкий тиждень Ради: "Голос" і "Батьківщина" перервали засідання парламенту

Голова парламенту Дмитро Разумков відкрив засідання пленарне засідання Верховної Ради 19 грудня та одразу ж відправив депутатів на 30-хвилинну перерву. Про неї попросили депутати "Голосу" та "Батьківщини".

Водночас Разумков попросив голів фракцій зібратися у його кабінеті.

До слова: Тимошенко в Раді заблокувала президію і зайняла місце Разумкова: відео

Спікер також підкреслив, що усім парламентарям роздали побажання від дітей, які у вівторок відвідали Верховну Раду.

Я щиро бажаю, щоб ці побажання здійснилися, щоб наступного року вам так само щиро писали діти і бажали успіхів. Щоб наступного року вам вдалося реалізувати все те, що написано у побажаннях,

– підкреслив Дмитро Разумков.

Чому у Ради важкий тиждень?Вже від початку тижня під будівлею Верховної Ради тривають мітинги "євробляхарів" та противників земельної реформи. У вівторок під парламентом сталися сутички активістів, а у сесійній залі "Батьківщина" заблокувала президію, а Юлія Тимошенко зайняла місце спікера.