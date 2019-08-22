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      Тяжелобольного пленника Кремля Бекирова после обследования снова отправили в СИЗО: фото

      58 Читати новину українською
      Эдем Бекиров
      Эдем Бекиров / facebook.com/crimeahrg

      Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова российская оккупационная власть обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Состояние здоровья пленника Кремля стабильно тяжелое, поэтому его отправили на обследование в больницу, и после этого его доставили обратно в СИЗО Симферополя.

      Эту информацию подтвердил адвокат пленника Кремля. Он отметил, что 27 августа Бекирова планируют госпитализировать на 7 дней в неврологию для дальнейшего обследования, пишет Crimean Human Rights Group.

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      Адвокаты крымскотатарского активиста Алексей Ладин и Ислям Велиляев заявляли, что Эдема Бекирова могут перевести под домашний арест по итогам медицинского обследования.

      Заметим, что у Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней. Состояние здоровья крымскотатарского активиста стабильно тяжелое. У мужчины сахарный диабет, ампутирована одна нога. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи. Пленник сказал адвокату: "Мне надо выйти, потому что умру".

      Что известно о Бекирове и его аресте?Эдем Бекиров, крымскотатарский активист, родился в 1961 году и постоянно проживал в Херсонской области. Российские силовики задержали его на административной границе с Крымом 12 декабря 2018 года.

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационная власть подозревает его в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.

      Накануне появилась информация, что у политзаключенного защемление нерва в позвоночнике. Адвокат Бекирова Алексей Ладин предполагает, что это могло произойти из-за ненадлежащих условий содержания. Из-за проблем со спиной украинец не мог даже встать с постели.

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      Теги: Новости Украины Новости Крыма Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ СІЗО Крымские татары
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