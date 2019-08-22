Тяжкохворого бранця Кремля Бекірова після обстеження знову відправили у СІЗО: фото

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки. Стан здоров'я бранця Кремля стабільно важкий, тож його відправили на обстеження до лікарні, і після цього його назад доставили в СІЗО Сімферополя.

Цю інформацію підтвердив адвокат бранця Кремля. Він зазначив, що 27 серпня Бекірова планують госпіталізувати на 7 днів в неврологію для подальшого обстеження, пише Crimean Human Rights Group.

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Адвокати кримськотатарського активіста Олексій Ладін та Іслям Веліляєв заявляли, що Едема Бекірова можуть перевести під домашній арешт за підсумками медичного обстеження.

Зауважимо, що у Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб. Стан здоров'я кримськотатарського активіста стабільно важкий. У чоловіка цукровий діабет, ампутована одна нога. Він потребує цілодобової медичної допомоги. Бранець сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".

Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров, кримськотатарський активіст, народився у 1961 році і постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.



Напередодні з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.