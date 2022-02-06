В обращении он отметил, что война – это "огромная трагедия" и "тяжкое преступление".

Важно "Гибридные атаки и аннексия Донбасса": в США рассказали об угрозах со стороны России

Ивашов отметил, что ранее Россия и СССР участвовали в "вынужденных" войнах, "как правило, когда другого выхода не оставалось".

Что сегодня угрожает существованию самой России и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы являются страной на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды,

– говорится в обращении.

Однако главной угрозой существования России Ивашов называет "системную деградацию", вызванную моделью государства и властью.

Ивашов отмечает, что внешние угрозы хоть и существуют, но не являются критическими: "Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют".

Эскалация конфликта с Украиной носит корыстный характер

Обострение в Украине, по мнению отставного военного, носит "искусственный" и "корыстный" характер для внутренних сил, а возможная война может поставить под вопрос "существование самой России как государства", навсегда сделает россиян и украинцев "смертельными врагами" и приведет к значительным жертвам.

Отметим, издание The Washington Post сообщило, что Россия почти завершила подготовку к возможному полномасштабному вторжению в Украину. Россияне якобы подготовили 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой.

Обратите внимание! Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам" разных стран относительно возможного вторжения Российской Федерации на территорию нашей страны.