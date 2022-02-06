У зверненні він наголосив, що війна – це "величезна трагедія" та "тяжкий злочин".

Важливо "Гібридні атаки та анексія Донбасу": у США розповіли про загрози з боку Росії

Івашов зазначив, що раніше Росія та СРСР брали участь у "вимушених" війнах, "як правило, коли іншого виходу не залишалося".

Що сьогодні загрожує існуванню самої Росії і чи є такі загрози? Можна стверджувати, що справді загрози є країною на межі завершення своєї історії. Усі життєво важливі сфери, включаючи демографію, стійко деградують, а темпи вимирання населення б'ють світові рекорди,

– мовиться у зверненні.

Однак головною загрозою існування Росії Івашов називає "системну деградацію", спричинену моделлю держави та владою.

Івашов зазначає, що зовнішні загрози хоч і існують, але не є критичними: "Зберігається загалом стратегічна стабільність, ядерна зброя перебуває під надійним контролем, угруповання сил НАТО не нарощуються, загрозливої ​​активності не виявляють".

Ескалація конфлікту з Україною мають корисливий характер

Загострення в Україні, на думку відставного військового, носить "штучний" та "корисливий" характер для внутрішніх сил, а можлива війна може поставити під питання "існування самої Росії як держави", назавжди зробить росіян та українців "смертельними ворогами" та призведе до значних жертвам.

Зауважимо, що видання The Washington Post повідомило, Росія майже завершила підготовку до можливого повномасштабного вторгнення в Україну. Росіяни начебто підготували 83 батальйонні тактичні групи чисельністю близько 750 військовослужбовців у кожній.

Зверніть увагу! Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити "апокаліптичним прогнозам" різних країн щодо можливого вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни.