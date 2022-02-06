Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, дії Росії можуть набувати різних форм.

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У цьому контексті Салліван згадав про гібридні дії, що передбачають:

кібератаки,

політичну дестабілізацію,

або ж повномасштабне вторгнення.

Дії Росії можуть набувати різних форм, включаючи можливість того, що вони анексують окуповані території, території на сході України, відомі як Донбас,

– розповів Салліван.

Росії це просто так не минеться

Як сказав радник президента США з нацбезпеки, Штати разом із союзниками протягом останніх місяців готувалися до усіх можливих сценаріїв розвитку подій. У разі агресії Росії загрожують серйозні економічні наслідки й інші форми тиску.

"Ми перебуваємо у вікні, коли щось може статися. Військова ескалація та вторгнення на Україну можуть статися будь-якої миті. Ми вважаємо, що РФ створила можливості для проведення великої військової операції", – додав Салліван.

Зверніть увагу! Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити "апокаліптичним прогнозам" різних країн щодо можливого вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни.

Зауважимо, що видання The Washington Post повідомило, Росія майже завершила підготовку до можливого повномасштабного вторгнення в Україну. Росіяни начебто підготували 83 батальйонні тактичні групи чисельністю близько 750 військовослужбовців у кожній.

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