Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, дії Росії можуть набувати різних форм.
Важливо Санкції США проти Росії можуть зачепити економіку Китаю, – Салліван
У цьому контексті Салліван згадав про гібридні дії, що передбачають:
- кібератаки,
- політичну дестабілізацію,
- або ж повномасштабне вторгнення.
Дії Росії можуть набувати різних форм, включаючи можливість того, що вони анексують окуповані території, території на сході України, відомі як Донбас,
– розповів Салліван.
Росії це просто так не минеться
Як сказав радник президента США з нацбезпеки, Штати разом із союзниками протягом останніх місяців готувалися до усіх можливих сценаріїв розвитку подій. У разі агресії Росії загрожують серйозні економічні наслідки й інші форми тиску.
"Ми перебуваємо у вікні, коли щось може статися. Військова ескалація та вторгнення на Україну можуть статися будь-якої миті. Ми вважаємо, що РФ створила можливості для проведення великої військової операції", – додав Салліван.
Зауважимо, що видання The Washington Post повідомило, Росія майже завершила підготовку до можливого повномасштабного вторгнення в Україну. Росіяни начебто підготували 83 батальйонні тактичні групи чисельністю близько 750 військовослужбовців у кожній.
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